Новий етап російської агресії проти України проходитиме у форматі “затяжного конфлікту” на Донбасі.

З такою оцінкою виступили представники британського уряду, пише Business Insider.

Видання, посилаючись на протокол засідання Кабінету міністрів Великої Британії, пише, що міністри були проінформовані високопоставленим представником національної безпеки про те, що ця стадія конфлікту “може тривати кілька місяців”.

Високопосадовець, ім’я якого не називається, припустив, що Росія прагнутиме використовувати свою перевагу в чисельності військ, хоча саме собою це навряд чи буде вирішальним у конфлікті.

– Були деякі ознаки того, що Росія не зробила уроків із попередніх невдач на Півночі України, – сказав чиновник.

Він додав, що за наявними свідченнями, російські війська розгортаються “частинами” і продовжують надходити повідомлення про низький моральний дух російських солдатів і підрозділів, які відмовляються воювати.

Видання поговорило з іншою офіційною особою Великої Британії про те, якими можуть бути наслідки конфлікту на Донбасі для гуманітарної ситуації у регіоні. Джерело скористалося умовами анонімності, щоб відверто розповісти виданню про розуміння конфлікту британським урядом.

За його словами, британський уряд очікує побачити більший рух людей з регіону на захід, де більш безпечна ситуація.

– По-справжньому люди з потребами – це ті, хто не може пересуватися… Є люди, особливо інваліди, люди похилого віку, яким просто дуже важко пересуватися, або люди, у яких немає ресурсів. Це люди з найгострішими потребами, тому що вони потрапляють у зону бойових дій, – сказав він.

За його словами, широко поширені напади на громадянську інфраструктуру та використання зброї невиборчої дії. За оцінками, три чверті спроб ООН та Червоного Хреста доставити колони з вантажами до міст виявилися безуспішними.

Напередодні перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що Росія активізує діяльність диверсійно-розвідувальних груп в Україні.