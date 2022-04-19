Чехія допоможе Україні в капітальному ремонті бронетехніки

Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе Україні в обслуговуванні бронетехніки, його запускатимуть чеські підприємства оборонної промисловості на своїх заводах у Чехії та Словаччині.

– Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими та українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій, – сказала міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

Зазначається, що конкретний контракт – це ремонт танків Т-64. У майбутньому ремонт може бути поширений на колісну броню сімейства типу БРД і БРДМ, а також можуть бути задіяні інші компанії.

Дрібний ремонт техніки здійснюватиме українська армія та оборонна промисловість України, а великі несправності, у тому числі капітальний ремонт та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання, візьмуть на себе чеські підприємства.