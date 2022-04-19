Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна

Чехія допоможе Україні в капітальному ремонті бронетехніки

Маліновська Ангеліна
Чехія допоможе Україні в капітальному ремонті бронетехніки

Міністерство оборони Чехії через агентство AMOS допоможе Україні в обслуговуванні бронетехніки, його запускатимуть чеські підприємства оборонної промисловості на своїх заводах у Чехії та Словаччині.

– Чехія стала першою країною-партнером, до якої українська сторона офіційно звернулася з проханням про взаємну співпрацю між чеськими та українськими компаніями у сфері ремонту наземної техніки, яка має бути введена в експлуатацію або була пошкоджена під час бойових дій, – сказала міністр оборони Чехії Яна Чорнохова.

Зазначається, що конкретний контракт – це ремонт танків Т-64. У майбутньому ремонт може бути поширений на колісну броню сімейства типу БРД і БРДМ, а також можуть бути задіяні інші компанії.

Дрібний ремонт техніки здійснюватиме українська армія та оборонна промисловість України, а великі несправності, у тому числі капітальний ремонт та введення в експлуатацію обладнання тривалого зберігання, візьмуть на себе чеські підприємства.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка