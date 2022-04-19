Спікер Міноборони Олександр Мотузяник повідомив, що російські окупанти продовжують блокувати та обстрілювати гуманітарні маршрути, що унеможливлює проведення евакуації цивільного населення тимчасово окупованих територій за погодженими зеленими коридорами.

Також, за його словами, окупаційна адміністрація намагається збудувати систему силового впливу на цивільне населення за допомогою формування місцевих відділень ФСБ, Росгвардії і так званої народної міліції.

– Метою таких дій є боротьба з українським опором та підготовка до проведення референдумів у тимчасово захоплених населених пунктах. Противник проводить інформаційно-психологічні операції проти України, щоб створити оптимальне середовище для захоплення нових територій, – розповів Мотузяник.

Крім того, він повідомив, що відзначено залучення представників пропагандистських ЗМІ для просування в інформаційному просторі кремлівських наративів для виправдання злочинних дій Росії в Україні.