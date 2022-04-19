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Факти / Україна

Гуманітарних коридорів 19 квітня не буде, РФ не дозволяє евакуацію з Маріуполя

Юлія Соколова редакторка стрічки
Ірина Верещук

У вівторок, 19 квітня, в Україні знову не працюватимуть гуманітарні коридори для евакуації людей із регіонів, де точаться активні бойові дії.

Про це поінформувала віцепрем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

Вона зазначила, що попри усі заклики, країна-агресор РФ відмовляється надавати коридор для евакуація людей з міста Маріуполь, яке перебуває в оточенні російських військ.

– Сьогодні, 19 квітня, на жаль, гуманітарних коридорів немає. Продовжуються інтенсивні обстріли на Донбасі. Щодо Маріуполя: росіяни відмовляються надати коридор для виходу цивільних у напрямку Бердянська, – наголосила Верещук.

Вона уточнила, що зараз тривають складні переговори про відкриття гуманітарних коридорів у Херсонській та Харківській областях.

Варто зазначити, що через постійні обстріли військ РФ гуманітарні коридори в Україні також не працювали 17 та 18 квітня.

Напередодні Ірина Верещук звернулася до керівництва Росії з вимогою негайно відкрити гуманітарний коридор з Маріуполя до Бердянська для евакуації людей.

Окремо вона вимагала терміново відкрити коридор з території комбінату Азовсталь, де, окрім українських військовослужбовців, перебувають сотні мирних громадян (зокрема жінки та діти). Проте російські загарбники коридор так і не відкрили.

Тим часом російські пропагандисти поширили відео того, як на Азовсталь у Маріуполі війська РФ скидають надважкі бомби.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова попереджала, що найближчими днями окупанти спробують взяти штурмом завод Азовсталь. За її даними, там переховуються від обстрілів понад 1 тис. мирних мешканців.

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Джерело: Ірина Верещук

Фото: Ірина Верещук

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