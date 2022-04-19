Путінська війна стала можливою завдяки так званому християнському націоналізму – ідеям, якими накачала російське суспільство церква Російської Федерації.

Що це таке, чим це допомогло Путіну та як воно впливає на мислення росіян – проаналізували журналісти Washington Post.

– У будь-якій війні мають бути зброя та ідеї. У цій війні Кремль надав зброю, і я вважаю, що церква надає ідеї, – сказав професор еклезіології, міжнародних відносин та екуменізму Стокгольмського університетського коледжу Сіріл Ховорун.

Журналісти повідомляють, що патріарх Кирило, який є лідером Російської православної церкви та близьким соратником президента РФ Володимира Путіна, а також його вірні священнослужителі виголошують проповіді про роль своєї країни у “праведній, святій битві”.

– Немає значення, що багато українців, які переживають удар російської військової машини, є одновірцями Кирила – в Україні налічується близько 12 тис. парафій, підпорядкованих церкві в Москві. У той час як Росія починає новий великомасштабний наступ на сході країни, Кирило висловив мало занепокоєння мільйонами українських життів, що висять на волосині, – підкреслюють у матеріалі.

Натомість, як повідомляється, глава РПЦ виголошує “таку ж зловісну та глибоко ідеологічну риторику, як і Путін”.

– Він представив боротьбу як релігійну та національну драму, екзистенційну битву добра і зла, зіткнення між російсько-слов’янськими традиціями, цінностями та єдністю та розкладним іноземним впливом, що гноїться на кордоні Росії, – пояснили у WP.

Аналізуючи проповіді Кирила, вони звернули увагу, що той заявляє, нібито на боці Росії – “сам Бог”, і назвав те, що відбувається, “випробуванням на вірність”.

– Сьогодні є випробування на вірність цьому новому світовому порядку, свого роду перепустка у той “щасливий” світ, світ надмірного споживання, світ помилкової свободи, – сказав він.

Після цього патріарх РПЦ пов’язав випробування, яке нібито проходить Росія, з “гей-парадом”.

– Ви знаєте, що це за випробування? Випробування дуже просте і водночас жахливе – це гей-парад, – казав він.

Журналісти гадають, який стосунок ЛГБТ можуть мати до кривавої війни Росії проти України, проте наголошують, що Кирило “уже давно формулює російські геополітичні виклики в цих термінах як конфлікт між консервативною, культурно доброчесною Росією та розпусним, аморальним Заходом”.

Такі заяви глави церкви, як повідомляється, підкріпили світські позиції Кремля і допомогли РФ сформувати власний пострадянський націоналістичний проєкт Путіна. Саме вони тепер надають легітимності “незграбним військовим зусиллям Росії”, наголошують у виданні.

Зазначається також, що Кирилу приписують поширення доктрини, відомої як “русскій мір”, яка демонструє бачення Росії, Білорусі та України як “однієї нації”, об’єднаної спільною історією заснування поселення волзькими вікінгами та наверненням у православ’я у X столітті.

– Деяким ця догма може здатися мирною та всеосяжною, але критики кажуть, що Росія використовує її, щоб відновити панування над територією, яку вона контролювала за часів Російської імперії та Радянського Союзу. Путін використав цю доктрину у недавніх виступах, стверджуючи, що Україна ніколи не існувала як окрема держава та історично належала землям, керованим Росією. Історики кажуть, що це неправильно, – підкреслюють у виданні.

Також там зазначають, що Кирило недвозначно закликав росіян підтримати свій уряд, оскільки останніми тижнями правління Путіна набуло більш репресивного характеру.

Повідомляється, що патріарх закликав громадськість підтримати Кремль, щоб він міг “відбивати ворогів як зовнішніх, так і внутрішніх”.

– Вже є повідомлення про те, що російські священники втрачають роботу після проповідей, які закликають до припинення війни та страждань українців, – йдеться у статті.

Аналізуючи реакцію Заходу на те, що відбувається, автори матеріалу зазначають, що так звані антиімперіалістичні ліві на Заході часто розцінюють путінську Росію як противагу планам Вашингтона стати глобальною гегемонією.

Водночас, як повідомляється, неліберальна релігійність, що лежить в основі правління самодержця, зробила Путіна досить популярною фігурою серед американських євангелістів та релігійних правих.