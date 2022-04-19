Інформація про виявлений зарин у Сумській області не підтвердилась – ОВА

Інформація про те, що на території Сумської області виявили залишку зарину, не підтвердилась.

Про це під час відеозвернення повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Інформація про знайдену хімічну зброю – зарин чи інші хімічні речовини, якими могли атакувати населені пункти Сумської області, не підтвердилась. Це брехня й неправда, тому, будь ласка, не вірте цьому, – закликав Дмитро Живицький.

Так само фейковою є інформація про те, що в одній із громад області пятеро дітей підірвалися на міні.

– На щастя, сьогодні жодна дитина не загинула, підірвавшись на міні чи на розтяжці. Це неправда, не довіряйте неправдивій інформації, – попросив керівник ОВА.

Дмитро Живицький наголошує: під час воєнного стану важливо отримувати інформацію лише з офіційних джерел – від Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, обласних військових адміністрацій, з офіційних сторінок військових частин тощо.

Нагадаємо, що 16 квітня з’явилася інформація про те, що в селі Білка Сумської області після звільнення від російських окупантів виявили ампули з невідомою речовиною.

Мер Тростянця Юрій Бова припустив, що це можуть бути залишки хімічної зброї – зарин тощо.

Інформацію про знахідку передали до Служби безпеки України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький