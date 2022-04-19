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Факти / Україна

Інформація про виявлений зарин у Сумській області не підтвердилась – ОВА

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Дмитро Живицький

Інформація про те, що на території Сумської області виявили залишку зарину, не підтвердилась.

Про це під час відеозвернення повідомив очільник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Інформація про знайдену хімічну зброю – зарин чи інші хімічні речовини, якими могли атакувати населені пункти Сумської області, не підтвердилась. Це брехня й неправда, тому, будь ласка, не вірте цьому, – закликав Дмитро Живицький.

Так само фейковою є інформація про те, що в одній із громад області пятеро дітей підірвалися на міні.

– На щастя, сьогодні жодна дитина не загинула, підірвавшись на міні чи на розтяжці. Це неправда, не довіряйте неправдивій інформації, – попросив керівник ОВА.

Дмитро Живицький наголошує: під час воєнного стану важливо отримувати інформацію лише з офіційних джерел – від Офісу президента, Генерального штабу ЗСУ, обласних військових адміністрацій, з офіційних сторінок військових частин тощо.

Нагадаємо, що 16 квітня з’явилася інформація про те, що в селі Білка Сумської області після звільнення від російських окупантів виявили ампули з невідомою речовиною.

Мер Тростянця Юрій Бова припустив, що це можуть бути залишки хімічної зброї – зарин тощо.

Інформацію про знахідку передали до Служби безпеки України.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький

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