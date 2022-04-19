Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

Інтерактивна карта бойових дій в Україні: де точаться бої на 19.04.2022

Тетяна Забожко редакторка стрічки
карта бойових дій в Україні на 18.04.2022

За понад місяць повномасштабної війни в Україні російські війська контролюють лише окремі шляхи, а не території.

Факти ICTV пропонують до уваги карти бойових дій від Deep State та Institute for the study of war і CTP, які умовно відображають ситуацію в містах України.

Читайте:

Карта бойових дій в Україні Deep State в режимі онлайн

Умовні позначення на карті:

  • Червоні ділянки – захоплені російськими військами.
  • Зелені ділянки – території, звідки вибито російські війська.

У жодному разі не використовуйте карту для прокладання безпечних маршрутів, а користуйтеся зеленими коридорами, які пропонує влада.

Читайте: Карта повітряних тривог в Україні в режимі онлайн

Інтерактивна карта бойових дій в Україні

Умовні позначення на карті:

Червоні крапки – останні події

Сірі крапки – більш ранні

Праворуч є панель, в якій доступний пошук за описом.

Крапки – наземні операції

Іконка – повітряні удари

Карта бойових дій в Україні від британської розвідки від початку вторгнення Росії в Україну

Повномасштабна війна в Україні триває з близько 05.00 24 лютого за наказом президента РФ Володимира Путіна.

Вторгнення розпочалося з атаки на аеродроми, військові склади у Києві, Харкові та Дніпрі, а також на державний кордон на ділянці з Росією, Білоруссю та окупованим Кримом.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Читайте: Карта повітряних тривог України - онлайн

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка