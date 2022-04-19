На Луганщині нацгвардієць з автомата збив російський безпілотник за 10 млн грн

В Луганській області строковик Нацгвардії з позивним Клапан збив російський БПЛА зі свого штатного АК-74, повідомляє МВС України.

Нацгвардієць розповів, що отримав від командира інформацію про помічений дрон противника.

– Потім я почув звук, а далі й саму ціль. На висоті 200-300 м його було досить добре видно. Далі все швидко – я відкрив вогонь. Відстріляв один магазин, а на другому він вже почав розвертатися і летіти в мій бік, – каже хлопець.

А далі, за його словами, безпілотник пішов донизу і вибухнув.

Збитий БПЛА здатний передавати відео на відстань до 120 км та нести вибухівку. Вартість комплексу оцінюється у 18 млн руб. (це майже 7 млн грн), а літального апарату – близько 5-7 млн руб. (2-3 млн грн). Тобто загалом безпілотник з боєкомплектом тягне на 10 млн грн.