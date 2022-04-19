Нідерланди розглядають постачання Україні додаткового важкого озброєння – прем’єр

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна спільно із союзниками розглядає постачання в Україну додаткового важкого озброєння.

Про це він повідомив у вівторок, 19 квітня, на своїй сторінці у Twitter.

– Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським ми з міністром оборони Кайсою Оллонгрен висловили свою підтримку Україні у зв’язку з тим, що Росія розпочала новий наступ. Нідерланди відправили Україні важке обладнання, наприклад бронетехніку. Разом із союзниками розглядаємо можливість поставити додатково більш важке обладнання, – написав він.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, що поінформував Рютте про загострення ситуації на Донбасі.