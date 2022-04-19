Із повітряними тривогами, але відносно спокійно ніч минула у багатьох областях України: на Волині, Закарпатті, Рівненщині, Кіровоградщині, в Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Одеській, Запорізькій, Вінницькій, Тернопільській областях, на Київщині, Полтавщині, Житомирщині, Черкащині, Сумщині та Чернігівщині.

Тим часом у Дніпропетровській області, крім повітряних тривог, вночі були також обстріли з Градів населених пунктів на межі з Херсонщиною. Минулося без постраждалих. На ранок ситуація спокійна.

У Харкові всю ніч знову лунали тривоги, окупанти обстрілювали житлові райони. В області активізувалися бої в Ізюмському напрямку. За добу – 15 поранених, 5 цивільних загинули. Із населених пунктів Лозова та Барвінкове, з яких проводили евакуацію, виїхали 54 тис. людей.

У Луганській області найгарячіше було у Кремінній та Попасній, де точаться бої у середмістях. Проте ЗСУ зберігають контроль над цими територіями. Майже уся інфраструктура зруйнована. Вночі потужних обстрілів не було. За минулу добу чотири людини загинуло, 9 поранених.

У Донецькій області продовжуються ворожі обстріли з артилерії та Градів Авдіївки, Мар’їнки, Торецька, Нью-Йорка, Вугледару. Важкі бої на Лиманщині. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі уточнюється. За добу четверо загиблих, п’ятеро поранених. Маріуполь — без змін.

На Херсонщині вибухи та артобстріли були на території всієї області. Найбільш критична ситуація на межі Миколаївської та Дніпропетровської областей (Станіславська, Чорнобаївська, Високопільська, Нововоронцовська та Великоолександрівська територіальні громади).

Інформації щодо руйнувань та постраждалих наразі немає. В області в багатьох населених пунктах гуманітарна криза, ситуація стабільно важка.

Також вночі окупанти обстріляли Миколаїв системами залпового вогню, внаслідок чого виникла пожежа у житловому будинку. Велика кількість нездетонованих касетних боєприпасів, працює ДСНС.

Також були обстріли сіл Лимани, Галицинове, Балобанівка. Є пошкодження ліній електропередач та газу. Інформація наразі уточнюються. Попередньо без постраждалих.

Джерело: Дані обласних військових адміністрацій