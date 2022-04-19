Окупанти примусово мобілізують на війну проти України мешканців Ізюма – Денісова

Через брак людських ресурсів російські окупанти намагаються залучити до війни проти України місцевих жителів тимчасово захоплених територій.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. За її словами, у місті Ізюм Харківської області розпочато примусову мобілізацію чоловіків.

Відтепер прохід через блокпост їм дозволяється лише за наявності військового квитка. Також окупанти вриваються до помешкань жителів Ізюма – шукають колишніх ветеранів АТО і громадських активістів. Крім того, чоловіків почали агітувати вступати до лав так званої народної міліції.

Водночас Людимила Денісова нагадала, що примусова мобілізація на окупованих РФ територіях є порушенням статті 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни.

Вона суворо забороняє окупаційній державі змушувати осіб, які перебувають під захистом, тобто тих, хто опиняється під владою сторони конфлікту або окупаційної держави, громадянами яких вони не є, служити в її збройних чи допоміжних силах.

Нещодавно голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай також повідомляв, що російські окупанти оголосили в Луганську чергову хвилю мобілізації чоловіків віком до 65 років.

Вони відловлюють їх на вулиці, проводять рейди і примусово відправляють до військкоматів.