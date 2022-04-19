Організували штаб і тримали полонених: як податковий університет в Ірпені був під окупацією

Державний податковий університет в Ірпені був і в окупації, і під прицілом окупантів. Місцеві викладачі, професори, науковці стали справжніми охоронцями свого навчального закладу.

Вони організували штаб, а сам університет і його підвали стали укриттям для всіх працівників та їхніх родин. Спочатку тут переховувалися до 300 людей, потім почали приходити й інші, і стало ще більше. Безстрашні кухарі готували їсти під обстрілами протягом двох годин на добу – лише стільки часу була електрика.

Стріляли росіяни по університету і з танка, і ракетами, і артилерією. Найбільше від обстрілів дісталося головному корпусу. Він майже зруйнований. Символічно вціліла стіна з датою заснування університету та стенд із гімном навчального закладу.

– Це вже не придатне ні для чого, його треба зруйнувати і заново відбудовувати, – каже Сергій Шевченко, місцевий викладач.

А далі проводить до юридичного корпусу. Символічно, що тут, у місці, де вчать закони міжнародного права, організували штаб окупанти, які порушили всі можливі закони і норми. Тут загарбники тримали і полонених. Пан Сергій теж провів у полоні 2,5 години.

– Сказали здати телефони. Всі здали мобільні телефони. Прийшов командир розвідвзводу і штик-ножами всі ці телефони розбили. В одного нашого хлопця перевірили телефон, а в нього останній дзвінок був у тероборону. Він дзвонив, щоб евакуювали дівчат. Вони його почали дуже-дуже… відвели в коридор, клацали затворами. Але дякувати нашому викладачеві, який сам харківський, все життя пропрацював у Білорусі і півтора року, як викладає в нашому університеті.

Він підійшов до командира і каже:

– Не бери на душу гріх, він молодий хлопець. Ти спитай, кому і навіщо він дзвонив.

– А вы откуда знаете?

– Це я поставив йому завдання, щоб він подзвонив і дізнався, як можна вивезти звідси дівчат з Ірпеня.

– И где же ваши девушки?

– Їх вивезли до Польщі.

Пан Сергій розповів, що окупанти далі погортали паспорт хлопця, подивилися, що в нього прописка Донецька, і кажуть: А шо ж ты, донецкий, не на той стороне воюешь? – Тому шо приїхав сюди, вивчився і тут працюю викладачем. Після цього хлопця відпустили.

Коли українські армійці почали по них стріляти, вони полякалися, посідали на броню, і так всіх залишили.

– А ми встигли повернутися назад, випустити дівчат, бо там, де вони були, кисню залишалося дуже мало, – додав пан Сергій.

Українські військові звільнили Ірпінь від російських окупантів 28 березня. У місті пошкоджено понад 1 000 будівель. Зокрема, 115 зруйновано повністю, 698 значно пошкоджено.