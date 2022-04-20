В ефірі телемарафону Єдиних новин військовий експерт Олег Жданов заявив, що зараз ще рано казати, коли Україна зможе остаточно здобути перемогу у війні, що це покаже військове протистояння на Донбасі.

– За два тижні ми можемо отримати результат, який підкаже, коли можна прогнозувати закінчення цієї війни, – зазаначив Жданов.

Також він додав, що Росія почала наступ на Донбас без урахування деяких помилок, здійсненних під час наступу на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

– Є такі помилки, які неможливо врахувати, технічно не переоснастивши ЗС РФ, а саме засоби зв’язку, порядок взаємодії між частинами та підрозділами. В тактичному плані вони вчаться воювати, їхня піхота починає потроху діяти набагато ліпше, ніж це було на початку війни. Але повністю врахувати ті помилки, які були на початку, вони не можуть, – додав військовий експерт.

Крім того, за його словами, російське керівництво не почало економити гарматне м’ясо, а “Путін знову зазначив керівництву ЗС РФ, що потрібно берегти техніку, а далі з втратами не рахуватися і виконувати поставленні завдання.”

– Тобто вони танки бережуть, а особий склад – ні, – каже Жданов.

Стосовно загальної мобілізації в РФ, експерт додав, що вона може бути проведена, але не по всій Росії.

– Вони проводять терористичні акти проти власних громадян у прикордонних областях, там уже жовтий рівень терористичної загрози, ще пару терактів – і вони оголосять червоний рівень небезпеки та загальну мобілізацію. Але це буде відбуватися у прикордонних з Україною зонах. Якщо вони спромогнуться на цей крок, населення в паніці бігтиме в середину країни. Це стримує спецслужби Росії у проведенні терактів та оголошенні воєнного стану, разом із мобілізацією, – повідомляє експерт.

Завершення другого етапу війни може мати поганий і хороший сценарій. Поганий, якщо вони прорвуть оборону і оточать війська ЗСУ. Тоді можливий варіант Мінська 3. Якщо вийде якась перевага, Росія вимагатиме перемовин та підписання паперів на своїх умовах.

Хороший сценарій означатиме цілковите позбавлення наступального потенціалу російських військ на Донецькому напрямку та початок третього етапу контрнаступальних дій української армії.

Також експерт оцінив ситуацію з Білорусю та зазначив, що Олександр Лукашенко намагається уникнути відкритого втручання у війну в Україні, “але за ті злодіяння, які він він скоїв, Білорусь потрібно вважати повноцінним союзником Росії та учасником війни на боці РФ.”