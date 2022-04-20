Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 55 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>367 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна

Про завершення війни, Лукашенка та помилки РФ: військовий експерт оцінив ситуацію на фронті

Маліновська Ангеліна
Про завершення війни, Лукашенка та помилки РФ: військовий експерт оцінив ситуацію на фронті

В ефірі телемарафону Єдиних новин військовий експерт Олег Жданов заявив, що зараз ще рано казати, коли Україна зможе остаточно здобути перемогу у війні, що це покаже військове протистояння на Донбасі.

–  За два тижні ми можемо отримати результат, який підкаже, коли можна прогнозувати закінчення цієї війни, – зазаначив Жданов.

Також він додав, що Росія почала наступ на Донбас без урахування деяких помилок, здійсненних під час наступу на Київщині, Чернігівщині та Сумщині.

– Є такі помилки, які неможливо врахувати, технічно не переоснастивши ЗС РФ, а саме засоби зв’язку, порядок взаємодії між частинами та підрозділами. В тактичному плані вони вчаться воювати, їхня піхота починає потроху діяти набагато ліпше, ніж це було на початку війни. Але повністю врахувати ті помилки, які були на початку, вони не можуть, – додав військовий експерт.

Крім того, за його словами, російське керівництво не почало економити гарматне м’ясо, а “Путін знову зазначив керівництву ЗС РФ, що потрібно берегти техніку, а далі з втратами не рахуватися і виконувати поставленні завдання.”

– Тобто вони танки бережуть, а особий склад – ні, – каже Жданов.

Стосовно загальної мобілізації в РФ, експерт додав, що вона може бути проведена, але не по всій Росії.

– Вони проводять терористичні акти проти власних громадян у прикордонних областях, там уже жовтий рівень терористичної загрози, ще пару терактів – і вони оголосять червоний рівень небезпеки та загальну мобілізацію. Але це буде відбуватися у прикордонних з Україною зонах. Якщо вони спромогнуться на цей крок, населення в паніці бігтиме в середину країни. Це стримує спецслужби Росії у проведенні терактів та оголошенні воєнного стану, разом із мобілізацією, – повідомляє експерт.

Завершення другого етапу війни може мати поганий і хороший сценарій. Поганий, якщо вони прорвуть оборону і оточать війська ЗСУ. Тоді можливий варіант Мінська 3. Якщо вийде якась перевага, Росія вимагатиме перемовин та підписання паперів на своїх умовах.

Читайте
Битва за Донбас може тривати кілька місяців - Business Insider

Хороший сценарій означатиме цілковите позбавлення наступального потенціалу російських військ на Донецькому напрямку та початок третього етапу контрнаступальних дій української армії.

Також експерт оцінив ситуацію з Білорусю та зазначив, що Олександр Лукашенко намагається уникнути відкритого втручання у війну в Україні, “але за ті злодіяння, які він він скоїв, Білорусь потрібно вважати повноцінним союзником Росії та учасником війни на боці РФ.”

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка