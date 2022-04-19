П’ятиметрова вирва на місці електроопори: мер Миколаєва показав наслідки обстрілу

Російські загарбники 19 квітня вкотре обстріляли Миколаїв, одна із ракет влучила у високовольтну електроопору. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич і показав величезну вирву на її місці.

– Сьогодні російські війська у Миколаєві “денацифікували” оцю електричну опору 115 кіловольт. Бачимо тут воронку, відео не передає всю її “красу”. Вона метрів 20 в ширину і глибиною десь 5 м, – розповів очільник міста.

За його словами, під час нічних обстрілів Миколаєва постраждало двоє людей.

Він також подякував працівникам Миколаївобленерго, які боряться з наслідками російських атак.

Вранці також стало відомо, що під час нічних обстрілів постраждав зоопарк у Миколаєві. Директор Володимир Топчій показав дві ракети, які впали на його території.

З початку повномасштабного вторгнення Росії це вже четвертий випадок обстрілу зоопарку Миколаєва.

За даними оперативного командування Південь, вночі РФ обстрілювала Миколаївську область із реактивних систем залпового вогню, дві з них ЗСУ вдалося знищити.

Фото: Олександр Сєнкевич