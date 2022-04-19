Російські загарбники продовжують обстрілювати Харків.

Попри офіційний відбій повітряної тривоги місцеві повідомляють про вибухи та прильоти у місті. Тому необхідно залишатися в укриттях.



Водночас офіційних повідомлень щодо обстрілу міста поки що немає.

Ввечері 18 квітня у соцмережах харків’яни повідомляли про сильні вибухи на околицях Київського та Московського районів міста.

Також 18 квітня 2022 року близько 11.50 російські окупанти обстріляли Основ’янський район Харкова. Снаряди впали на території дитячих майданчиків біля житлових будинків. Внаслідок обстрілу загинули чоловік та жінка. Також пошкоджено низку житлових будинків.