Те ж саме, що взяти Київ за 72 години: Подоляк про другу фазу “спецоперації” РФ

Другу фазу “спецоперації” РФ, про початок якої сьогодні заявив міністр закордонних справ країни-агресора Сергій Лавров, спіткає така ж доля, як і взяття Києва за 72 години, заявив радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

– Донбас. “Друга фаза спецоперації”. Друга, третя, десята? Вже немає ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що “візьмемо Київ за 72 години”. Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні, – наголосив він.

За його словами, для України немає різниці, в якій фазі та скільки нищити російських окупантів, які в принципі не вміють воювати, а тільки вбивати людей і руйнувати цивільну інфраструктуру.

– Я досі не зрозумів, що вони хочуть довести цьому світу. Певно, що це якась варварська цивілізація, яку треба ізолювати від світу. І вони це дуже успішно роблять. Ми їм у цьому допоможемо. Ми допоможемо світу зрозуміти, що з такою цивілізацією взагалі не треба мати справу, – запевнив Подоляк.

«Донбас. Друга фаза спецоперації». Друга, третя, десята? Вже не має ані найменшого значення. Чому? Тому що це те ж саме, що «візьмемо Київ за 72 години». Просто росіяни люблять розповідати казки. А в реальності буде лише те, що потрібно Україні. pic.twitter.com/h35kJ3QaaC — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) April 19, 2022