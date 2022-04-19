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Факти / Надзвичайні події

У ДСНС назвали області з найскладнішою ситуацією через бої

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У ДСНС назвали області з найскладнішою ситуацією через бої

Директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Володимир Демчук повідомив, що наразі найскладніша ситуація – у п’яти областях України, а саме: у Харківській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Миколаївській.

Про це він сказав під час брифінгу 19 квітня.

– Зараз найбільш складна обстановка залишається у населених пунктах, де ведуться активні бойові дії та проводяться ракетні обстріли окупантами. Це такі області, як Харківська, Донецька, Луганська, Запорізька та Миколаївська, де здійснюються порятунки силами ДСНС, – розповів Демчук.

Він також поінформував, що минулої доби сили ДСНС здійснили понад 300 виїздів на ліквідацію наслідків ведення бойових дій, зокрема, на території Дніпропетровської, Київської, Львівської, Луганської областей.

Там українські рятувальники гасили пожежі, спричинені артобстрілами.

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