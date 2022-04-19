У Києві відновили роботу 16 диппредставництв – МЗС

Станом на понеділок, 18 квітня, у Києві відновили свою роботу 16 дипломатичних представництв інших країн, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

– З кожним днем ​​дедалі більше дипломатичних представництв інших країн поновлюють свою роботу у Києві. Це одне зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну, – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Українські дипломати уточнили, що у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв: ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану. У МЗС подякували за підтримку України.