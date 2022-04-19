Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 54 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>362 дитини
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 982 дорослих
Факти / Україна

У Києві відновили роботу 16 диппредставництв – МЗС

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
У Києві відновили роботу 16 диппредставництв – МЗС

Станом на понеділок, 18 квітня, у Києві відновили свою роботу 16 дипломатичних представництв інших країн, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

– З кожним днем ​​дедалі більше дипломатичних представництв інших країн поновлюють свою роботу у Києві. Це одне зі свідчень того, що світ підтримує та вірить в Україну, – йдеться у повідомленні відомства у Facebook.

Українські дипломати уточнили, що у столиці знову працюють дипломати 16 диппредставництв: ЄС, Франції, Італії, Латвії, Литви, Естонії, Польщі, Туреччини, Чехії, Словенії, Ватикану, Молдови, Грузії, Ірану, Казахстану, Таджикистану, Туркменістану. У МЗС подякували за підтримку України.

Читайте
Джо Байден все ще не планує приїжджати до України - Псакі

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка