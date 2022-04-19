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Факти / Україна

У Львові відкрили перше модульне містечко для внутрішніх переселенців – ОВА

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У Львові відкрили перше модульне містечко для внутрішніх переселенців – ОВА

У Львові вже відкрито перше модульне містечко для внутрішніх переселенців, які втратили будинки через війну, розв’язану Російською Федерацією проти України.

Про це повідомила пресслужба Львівської ОВА.

– Облаштували містечко на Львівщині, оскільки наша область прийняла вже майже півмільйона вимушених переселенців (це офіційно зареєстровані у нас і ті, хто оселився у приватному секторі самостійно), – йдеться у заяві.

Серед перших мешканців містечка – жінки, люди похилого віку, діти та студенти.

– Тут передбачено 88 будиночків, санвузли, душові кімнати, їдальня, медпункт та магазин. Ще одне таке містечко на Львівщині зараз будують, – сказано у повідомленні.

У Львові відкрили перше модульне містечко для внутрішніх переселенців – ОВА / 3 фотографии
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