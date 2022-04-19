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Факти / Україна

В Україні не залишилося жодного місця, де зараз було б безпечно – Ігор Жовква

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
В Україні не залишилося жодного місця, де зараз було б безпечно – Ігор Жовква

Ігор Жовква, головний дипломатичний радник президента України Володимира Зеленського, заявив, що в Україні немає жодного безпечного місця після російських ракетних ударів по Львову в понеділок.

— В Україні не залишилося жодного місця, селища, міста чи села, де зараз було б безпечно, — сказав Жовква у коментарі CNN.

– Це те, що (росіяни) намагалися впровадити із самого початку війни. Тому що дивіться, вони не лише воюють із військовими. Вони воюють не лише із військовою інфраструктурою. Вони воюють із цивільними українцями, автомайстерня не має відношення до військової інфраструктури, але її сьогодні розбомбили у Львові, вбивши мирних мешканців. Загинули не солдати, а мирні жителі, – сказав він.

Він закликав до додаткової військової допомоги, аби Україна могла виграти війну.

– Будь ласка, підтримайте Україну великою кількістю зброї, і ми зможемо перемогти, – сказав Жовква.

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Джерело: CNN

Фото: УНІАН

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