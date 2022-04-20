Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світові лідери домовилися збільшити фіндопомогу Україні, а також посилити санкції проти Російської Федерації.

Про це вона написала у себе у Twitter у вівторок, 19 квітня.

– Світові лідери твердо стоять у своїй підтримці України. Ми ще більше посилимо наші санкції проти Росії та збільшимо фінансову допомогу Україні. Дякуємо президенту США Джо Байдену за скликання цих важливих переговорів. Ми стоїмо з Україною, – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках переговорів з президентом ЄК поінформував її про передачу заповненої анкети-опитувальника для членства України в ЄС.