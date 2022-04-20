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Факти / Світ

Європа та США посилять санкції проти Росії та збільшать фінансову допомогу Україні – ЄК

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Урсула фон дер Ляєн

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що світові лідери домовилися збільшити фіндопомогу Україні, а також посилити санкції проти Російської Федерації.

Про це вона написала у себе у Twitter у вівторок, 19 квітня.

– Світові лідери твердо стоять у своїй підтримці України. Ми ще більше посилимо наші санкції проти Росії та збільшимо фінансову допомогу Україні. Дякуємо президенту США Джо Байдену за скликання цих важливих переговорів. Ми стоїмо з Україною, – наголосила фон дер Ляєн.

Водночас, президент України Володимир Зеленський повідомив, що в рамках переговорів з президентом ЄК поінформував її про передачу заповненої анкети-опитувальника для членства України в ЄС.

– Обговорили активізацію допомоги Україні у протидії російській агресії. Окрема увага була приділена поствоєнному відновленню. Цінимо підтримку Європейського Союзу, – написав Зеленський у себе в Twitter.

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Фото: Depositphotos

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