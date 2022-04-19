За майже два місяці війни ЗСУ ліквідували близько 20,8 тис. військових РФ

Армія РФ на 55-ту добу повномасштабної війни в Україні скоротилася ще на 200 осіб.

Загалом із 24 лютого до 19 квітня втрати особового складу Російської Федерації сягнули близько 20,8 тис.

Упродовж останньої доби Збройні сили України знищили 12 танків, 22 бойові броньовані машини і ще вісім одиниць автомобільної техніки, п’ять одиниць артилерійських систем та дві одиниці реактивних систем залпового вогню.

У небі над Україною українські захисники збили два літаки, три гелікоптери та три безпілотники.

Загалом за час повномасштабної війни в Україні росіяни втратили:

близько 20,8 тис. особового складу, +200

802 танки, +12

2 063 бойові броньовані машини, +22

386 одиниць артилерійських систем, +5

132 одиниці реактивних систем залпового вогню, +2

67 одиниць засобів протиповітряної оборони,

169 літаків, +2

150 гелікоптерів, +3

1 495 одиниць автомобільної техніки, +8

8 кораблів (катерів),

76 цистерн із паливно-мастильними матеріалами,

158 безпілотників оперативно-тактичного рівня, +3

27 одиниць спеціальної техніки,

4 пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 55-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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