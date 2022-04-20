У США вважають, що стримані російські наступальні операції на південний захід від Донецька та на південь від Ізюма є так званою прелюдією до більших атак, які російська армія планує провести.

Про це повідомляє ABC News із посиланням на високопоставленого представника Міністерства оборони США.

– Це наземні наступальні операції, що підтримуються далекобійним артилерійським вогнем, прямо не відповідають російській доктрині, – сказав чиновник.

За його словами, більш руйнівні бойові дії все ще плануються.

– Ви бачили вчора коментарі президента [України] Зеленського і навіть [міністра закордонних справ Росії] Лаврова про цей новий початок наступу… Ми думаємо, що це… прелюдії до більших наступальних операцій, які росіяни планують провести, – сказав чиновник.

Пентагон вважає, що російська армія намагається винести уроки зі своїх помилок на Півночі України.

За словами чиновника, за останню добу в Україну перекинули дві російські батальйонно-тактичні групи (БТГ) або ще до 2 тис. військовослужбовців. Таким чином, у країні налічується приблизно 78 БТГ, усі на Півдні та Сході.

Раніше в США заявили, що Росія на території України обстрілюватиме маршрути, які використовуються для постачання зброї.