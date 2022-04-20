Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що близько 80% Луганщини знаходиться під контролем російських окупантів.

Про це він повідомив у коментарі CNN.

Він уточнив, що якщо Україна не чинитиме опір “Росія, безумовно, не збирається зупинятися на досягнутому і рухатиметься далі”.

Гайдай погодився з російською характеристикою початку другої фази війни, але попередив, що це ще не “повне та тотальне вторгнення”.

– Звичайно, вони дуже розосередилися. Ми встановили нашу оборону у багатьох містах. Намагаються оточити наші війська, там діється багато поганих справ… але поки що безуспішно. Ми робимо все можливе, щоб знищити їхню техніку, – розповів він.

За словами голови ОВА, на Луганщині – дуже серйозна ситуація, всю територію обстрілюють і безпечного міста в області немає.

– Ми розуміємо, що російська влада йтиме вперед і знищуватиме все на своєму шляху. Тому ми намагаємось максимально евакуювати всіх, – повідомив він.

Гайдай закликав усіх мирних жителів залишити Луганську область і додав, що з 350 000 осіб, які проживали на неокупованій території Луганська до війни, на даний момент залишилося близько 70 000 осіб.

– Більшість людей поїхали на власному транспорті чи на наших національних автобусах чи волонтерах. Ми не знаємо, коли буде створено гуманітарні коридори, але ми евакуюємося щодня. Справа в тому, що Росія завжди порушує домовленості. Обстріл, незважаючи на тихі години, все ще триває, – розповів він.

Гайдай повідомив, що в цьому районі безперервно йдуть обстріли, внаслідок яких було зруйновано електромережу та всі системи водопостачання. Що стосується 70 000 людей, що залишилися, то більшість з них живуть у бункерах, підвалах і притулках.

– Уже другий місяць у нас всі ці люди живуть майже під землею, – сказав він. – Ми намагаємось надати їм якусь допомогу, намагаємось забезпечити їх водою та переконатися, що вони не помруть з голоду… практично немає стабільного постачання газом, тому ситуація є досить відчайдушною, – додав він.

Він порівняв ситуацію з Маріуполем, який також піддається бомбардуванням щодня, однак зазначив, що на Луганщині, принаймні, можна отримати допомогу та евакуювати людей.

Військовий губернатор звернувся до Заходу з проханням надати більше військової техніки, аби допомогти захистити небо та землю України.