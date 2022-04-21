Російські війська продовжують наступ на Донбасі з метою встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Про це йдеться в оперативному зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на вечір 20 квітня.

– Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки. Завдає систематичних авіаційних ударів по військових та цивільних об’єктах, зокрема застосовує літаки дальньої авіації, – йдеться у повідомленні.

В Генштабі також розповіли про ситуацію на різних напрямках.

На Волинському і Поліському напрямках ворог активних дій не проводив. Зберігається імовірність ракетних ударів підрозділами повітряно-космічних сил збройних сил Російської Федерації по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України з використанням аеродромної мережі та повітряного простору Республіки Білорусь.

На Сіверському напрямку ознак формування противником наступального угруповання не виявлено. Охорона спільної з Україною ділянки кордону здійснюється підрозділами ворога у посиленому режимі.

На Слобожанському напрямку окупанти посилюють угруповання армійської авіації поблизу кордонів України. На території Бєлгородської області завершено обладнання вертолітних злітно-посадкових майданчиків, де зосереджено понад 90 ударних і багатоцільових вертольотів.

– Ворог продовжує часткове блокування Харкова, намагається здійснювати вогневе ураження підрозділів наших військ та об’єктів критичної інфраструктури, – йдеться у повідомленні.

Генштаб повідомив, що противник здійснив перегрупування військ на Ізюмському напрямку. В районі населеного пункту Дібровне противник проводив наступальні дії, має частковий успіх. Водночас в районі населеного пункту Стара Гнилиця наступ успіху не мав, в результаті вогневого ураження ворог зазнав втрат та відійшов.

Крім того, не мала успіху спроба взяття під контроль населеного пункту Довгеньке. Противник з втратами відступив. Як особливість відзначено дії ворога на зазначеному напрямку у військовій формі українського зразка, повідомили у генштабі.

Підрозділи окупантів продовжують поповнювати запаси матеріально-технічних засобів з території Російської Федерації.

Також у ЗСУ відрапортували про перекидання додаткових підрозділів окупантів.

Так, на залізничній станції Куп’янськ-Сортувальний зафіксовано розвантаження ешелону з озброєнням та військовою технікою та переміщення артилерійських підрозділів.

Водночас на Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов’янськ з північного сходу.

– Ворог продовжує нарощувати угруповання військ на зазначеному напрямку. З території Російської Федерації переміщено підрозділи зі складу 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу, – йдеться у повідомленні.

У Генштабі додали, що батальйонна тактична група зі складу 150-ї мотострілецької дивізії втратила боєздатність та виведена в район відновлення.

Зазначається, що ворожі сили окупантів намагались закріпитись в західній і північно-західній частинах Рубіжного, але зазнали невдачі. Ворог також здійснював штурмові дії в напрямку Новотошківське, але успіху також не мав.

Повідомляється, що російські окупанти пішли у штурм в районі населеного пункту Попасна.

– Тривають авіаційні удари по інфраструктурі міста Маріуполя, ворог здійснює штурмові дії в районі морського порту та заводу Азовсталь.

На Запорізькому напрямку, за підтримки вогню артилерії, противник відновив наступ у напрямку населеного пункту Темирівка.

На Південнобузькому напрямку артилерійські підрозділи ворога вели вогонь по позиціях наших підрозділів. Крім того, армійська та оперативно-тактична авіація противника здійснювала вогневе ураження окремих об’єктів.

Ворог намагався продовжити ведення штурмових дій у напрямку населеного пункту Олександрівка, успіху не мав.

Ознак підготовки збройних формувань так званої “Придністровсько-Молдавської Республіки” до участі у збройній агресії проти України не виявлено.

Водночас у штабі не виключають залучення силових структур зазначеного невизнаного державного утворення до ведення диверсійно-терористичної діяльності на території України.

Фото: Генштаб ЗСУ

Джерело: Генштаб ЗСУ