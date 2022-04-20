Битва за Донбас: де 20 квітня в Україні точаться бої

20 квітня, на 56-ту добу повномасштабної війни в Україні, російські загарбники основні зусилля зосереджують на захопленні Маріуполя Донецької області.

Зокрема, ворог продовжує штурмові дії в районі заводу Азовсталь, де переховуються понад 1 тис. місцевих жителів.

Штурмом армія РФ упродовж доби рушала у район Мар’їнки, а також Рубіжного та Сєвєродонецька.

Однак за останніми двома напрямками близько 130 військових РФ дістали поранення, після чого їх госпіталізували до лікарні Новоайдара.

Нині Генштаб Збройних сил України з’ясовує точну кількість поранених.

Має ворог плани наступу в напрямку Лиману та просування вглиб Попасної.

Тривають бої в районах Кремінної, Торського, Зеленої Долини, Великої Новосілки, Рівнополя та Сторожевого.

Загалом же на Донецькому та Таврійському напрямках російські окупанти продовжують обстрілювати передові позиції українських захисників та шукати слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку ворог перегруповує сили та поповнює запаси.

Водночас і далі частково блокує та обстрілює Харків та намагається наступати в напрямку Сулигівки та Дібрівного, що на Ізюмському напрямку.

Щоб розвідати напрямки наступу, залучає безпілотник Орлан-10.

Нагадаємо, що 20 квітня українській стороні вдалося попередньо домовитись про гуманітарний коридор для жінок, дітей та людей похилого віку із Маріуполя.

Збір почнеться в Маріуполі з 14.00 на розі вулиць Таганрозька та 130 Таганрозької дивізії.

Колона рухатиметься за маршрутом: Маріуполь – Мангуш – Бердянськ – Токмак – Оріхів – Запоріжжя.

Однак під час дії коридору можливі зміни через дуже складну безпекову ситуацію.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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