Евакуаційні потяги з Києва – розклад на 20 квітня 2022 року. За додатковими рейсами та змінами у розкладі стежте на https://uz-vezemo.com/.

Розклад потягів з Києва

02:00 111/112 Харків-Пас – Львів

04:02 21/22 Харків-Пас – Трускавець

05:38 138/137 Харків-Пас – Хмельницький

06:40 60/58 Чоп – Київ-Пас

06:59 1/2 Миргород – Харків-Пас

08:00 722 Київ-Пас – Харків-Пас

08:30 715/716 Київ-Пас – Пшемисль

12:17 885 Київ-Пас – Рівне

14:07 749/750 Київ-Пас – Івано-Франківськ

14:07 749/750 Київ-Пас – Відень

14:20 45/46 Ужгород – Лозова

14:25 769/770 Київ-Пас – Кам’янець- Подільський

15:02 55/56 Київ-Пас – Рахів

15:17 867 Київ-Пас – Гречани

17:09 13/14 Київ-Пас – Солотвино

17:42 790/789 Київ-Пас – Кропивницький

17:42 792/791 Київ-Пас – Кременчук

18:30 81/82 Київ-Пас – Ужгород

19:06 44/43 Київ-Пас – Івано-Франківськ

19:13 67/68 Київ-Пас – Варшава

19:48 95/96 Київ-Пас – Рахів

20:05 29/30 Київ-Пас – Ужгород

20:12 49/50 Київ-Пас – Фастів

20:21 57/59 Київ-Пас – Ворохта

20:21 60/58 Київ-Пас – Чоп

21:07 38/37 Київ-Пас – Запоріжжя-1

21:15 105/106 Київ-Пас – Одеса-Головна

21:22 97/98 Київ-Пас – Ковель

21:28 76/75 Київ-Пас – Кривий Ріг

22:22 7/8 Київ-Пас – Чернівці

22:37 91/92 Київ-Пас – Львів

22:38 46/45 Лозова – Ужгород

23:05 180/179 Київ-Пас – Дніпро

23:18 138/137 Хмельницький – Харків-Пас

Усі зміни в розкладі евакуаційних потягів Укрзалізниця оперативно публікує у своєму Telegram-каналі. Повний список евакуаційних поїздів в Україні та розклад Укрзалізниці.

Для українців, які евакуювалися або хочуть виїхати з міст, де йдуть активні бойові дії, Факти ICTV зібрали всю необхідну інформацію в спецтемі Допомога.

Тут ви знайдете інформацію про те, як виїхати за кордон, де отримати гуманітарну допомогу, як допомогти біженцям і ЗСУ.

Фото: Укрзалізниця