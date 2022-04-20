Карта бойових дій на 20.04.2022 – ситуація на фронті

На 56-ту добу повномасштабної війни в Україні армія РФ намагається продовжувати наступ, щоб встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областями.

Карта бойових дій в Україні на 20.04.2022

На Сіверському напрямку ознак того, що армія РФ формує ударне угруповання для відновлення наступу, не виявлено.

Поки що ворог там посилено охороняє кордон та облаштовує опорні пункти.

Так само не було активних дій росіян протягом доби на Волинському та Поліському напрямках.

На Слобожанському напрямку російські військові перегруповують сили та поповнюють запаси, не припиняючи частково блокувати та обстрілювати Харків.

На Ізюмському напрямку противник здійснив спробу наступу в напрямку Сулигівки й Дібрівного та проводить повітряну розвідку безпілотником Орлан-10.

На Донецькому і Таврійському напрямках російські загарбники обстрілюють передові позиції ЗСУ та шукають слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення.

Тривають бої в районі Кремінної, Торського та Зеленої Долини. Готується ворог до наступу на Лиман та намагається просунутись вглиб Попасної.

Спроба штурму Рубіжного та Сєвєродонецька обернулась для окупантів понад сотнею поранених.

На Донецькому напрямку росіяни штурмують Мар’їнку та завод Азовсталь у Маріуполі.

Тривають бої в районі Великої Новосілки, Рівнополя та Сторожевого, а на Південнобузькому напрямку – в районі Олександрівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW