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Факти / Україна

Обіцяють за гроші визволити з полону: родичів морпіхів атакують шахраї

Тетяна Забожко редакторка стрічки
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Родичів військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, підпорядкованих Командуванню морської піхоти, почали атакувати шахраї.

Рідним обіцяють за гроші посприяти визволенню піхотинців із полону.

Такі “пропозиції” почали надходити рідним та близьким військовослужбовців у телефонних дзвінках та повідомленнях із прихованих номерів.

Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення з’ясувати особисті дані українських захисників.

– Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти, інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів.

Питання звільнення військовополонених перебувають виключно в компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається, – попередили в Командуванні.

Нагадаємо, що 12 квітня в Маріуполі підрозділ 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського зміг вийти з оточення ворога та з’єднатися з полком Азов.

Це військовим вдалося зробити завдяки чітко спланованій спецоперації.

Нині на заводі Азовсталь, що перебуває під обстрілом окупантів, окрім українських захисників,  переховуються ще понад 1 тис. мирних жителів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Командування морської піхоти

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Фото: Unsplash

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