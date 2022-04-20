Обіцяють за гроші визволити з полону: родичів морпіхів атакують шахраї

Родичів військовослужбовців, які проходять службу у військових частинах та підрозділах, підпорядкованих Командуванню морської піхоти, почали атакувати шахраї.
Рідним обіцяють за гроші посприяти визволенню піхотинців із полону.
Такі “пропозиції” почали надходити рідним та близьким військовослужбовців у телефонних дзвінках та повідомленнях із прихованих номерів.
Також шахраї намагаються нібито з метою уточнення з’ясувати особисті дані українських захисників.
– Офіційно повідомляємо, що представники Командування морської піхоти, інших органів військового управління чи державних установ не збирають коштів.
Питання звільнення військовополонених перебувають виключно в компетенції органів державної влади. Жодного збору коштів із членів сімей та близьких не відбувається, – попередили в Командуванні.
Нагадаємо, що 12 квітня в Маріуполі підрозділ 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Бєлінського зміг вийти з оточення ворога та з’єднатися з полком Азов.
Це військовим вдалося зробити завдяки чітко спланованій спецоперації.
Нині на заводі Азовсталь, що перебуває під обстрілом окупантів, окрім українських захисників, переховуються ще понад 1 тис. мирних жителів.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Командування морської піхоти