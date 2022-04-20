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Факти / Україна

Окупанти намагаються наступати на Ізюм та прорватися на Луганщині – Арестович

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Окупанти намагаються наступати на Ізюм та прорватися на Луганщині – Арестович

На Київському, Чернігівському та Сумському напрямках підрозділи Збройних сил України прикривають державний кордон. Наступ противника там не фіксується.

Бої тривають у Харківській області. У Генштабі заявляють про звільнення деяких населених пунктів.

Про це на брифінгу заявив Олексій Арестович, радник голови Офісу президента.

Головний напрямок, де ворог зосереджує свої сили, це Ізюмський.

– Від Ізюма на Слов’янськ окупанти зосередили найбільше своїх військ. Там вони намагаються просуватися, але марно – це їм не вдається. Також ворог намагався прорвати Рубіжне і Попасну у Луганській області. За певними даними, понад 130 російських військових отримали поранення, – розповів Арестович.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 10 ворожих атак, знищили 12 танків, 28 одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки. Також знищили одну артилерійську систему.

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За його словами, противник намагається просуватися поблизу Гуляйполя у Запорізькій області, але без успіху, адже його одразу накриває наша артилерія.

– Тримається Маріуполь. Бої йдуть в районі заводу Азовсталь та інших районах. Ворог зазнає величезних втрат, йому нелегко, – говорить Олексій Арестович.

Щодо ситуації на Херсонському напрямку, то ним наразі “опікується” новий російський командир – генерал Дворніков. У нього завдання вийти на кордони Херсонської області.

За минулу добу наші військові знешкодили дев’ять повітряних цілей ворога: один літак, один вертоліт, шість БПЛА та крилату ракету.

17 квітня захисники України відбили 12 російських атак у Донецькій та Луганській областях.

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Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

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