На Київському, Чернігівському та Сумському напрямках підрозділи Збройних сил України прикривають державний кордон. Наступ противника там не фіксується.

Бої тривають у Харківській області. У Генштабі заявляють про звільнення деяких населених пунктів.

Про це на брифінгу заявив Олексій Арестович, радник голови Офісу президента.

Головний напрямок, де ворог зосереджує свої сили, це Ізюмський.

– Від Ізюма на Слов’янськ окупанти зосередили найбільше своїх військ. Там вони намагаються просуватися, але марно – це їм не вдається. Також ворог намагався прорвати Рубіжне і Попасну у Луганській області. За певними даними, понад 130 російських військових отримали поранення, – розповів Арестович.

На території Донецької та Луганської областей ЗСУ відбили 10 ворожих атак, знищили 12 танків, 28 одиниць броньованої та дві одиниці автомобільної техніки. Також знищили одну артилерійську систему.

За його словами, противник намагається просуватися поблизу Гуляйполя у Запорізькій області, але без успіху, адже його одразу накриває наша артилерія.

– Тримається Маріуполь. Бої йдуть в районі заводу Азовсталь та інших районах. Ворог зазнає величезних втрат, йому нелегко, – говорить Олексій Арестович.

Щодо ситуації на Херсонському напрямку, то ним наразі “опікується” новий російський командир – генерал Дворніков. У нього завдання вийти на кордони Херсонської області.

За минулу добу наші військові знешкодили дев’ять повітряних цілей ворога: один літак, один вертоліт, шість БПЛА та крилату ракету.

17 квітня захисники України відбили 12 російських атак у Донецькій та Луганській областях.