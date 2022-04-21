Радник міністра МВС назвав дві причини обстрілу Росією власних територій

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко окреслив дві причини, через які Росія обстрілює власні території. Перша з них полягає у тому, аби обстрілами виправдати загальну мобілізацію, адже скритий призов провалився.

– РФ пробує включати історію, більш інформаційно, ніж реально про запровадження повної мобілізації населення, якщо все погано піде на Донбасі. Для цього їм і потрібен обстріл власних територій, – каже Денисенко.

Друга причина полягає у тому, що велика маса населення Росії не може відповісти для себе на питання, навіщо вони встрягли в цю війну.

– Попри те, що 80% це (війну в Україні, – Ред.) підтрумує, але на питання, а навіщо ми це робимо, відповіді у них немає. А при погіршенні економічної ситуації через кілька місяців, все частіше будуть запитувати, навіщо ми сюди залізли. І тут будуть витягуватися фотографії, як “українці-фашисти” “обстрілювали” їх села. Дуже важливо, що при всіх цих страшний обстрілях немає жертв, – каже радник міністра.

Також він зазначив, що ембарго на енергоносії з боку Європи – це був би ключовий удар по екноміці Росії.

– Якби ввели ембарго, то це був би найболючіший удар, який тільки можливий, другий – це санкції проти Сбербанку, – додає Денисенко.