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Факти / Україна

Радник міністра МВС назвав дві причини обстрілу Росією власних територій

Маліновська Ангеліна
Вадим Денисенко

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко окреслив дві причини, через які Росія обстрілює власні території. Перша з них полягає у тому, аби обстрілами виправдати загальну мобілізацію, адже скритий призов провалився.

– РФ  пробує включати історію, більш інформаційно, ніж реально про запровадження повної мобілізації населення, якщо все погано піде на Донбасі. Для цього їм і потрібен обстріл власних територій, – каже Денисенко.

Друга причина полягає у тому, що велика маса населення Росії не може відповісти для себе на питання, навіщо вони встрягли в цю війну.

– Попри те, що 80% це (війну в Україні, – Ред.) підтрумує, але на питання, а навіщо ми це робимо, відповіді у них немає. А при погіршенні економічної ситуації через кілька місяців, все частіше будуть запитувати, навіщо ми сюди залізли. І тут будуть витягуватися фотографії, як “українці-фашисти” “обстрілювали” їх села. Дуже важливо, що при всіх цих страшний обстрілях немає жертв, – каже радник міністра.

Також він зазначив, що ембарго на енергоносії з боку Європи – це був би ключовий удар по екноміці Росії.

– Якби ввели ембарго, то це був би найболючіший удар, який тільки можливий, другий – це санкції проти Сбербанку, – додає Денисенко.

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