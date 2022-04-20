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Факти / Україна

РФ спробує завдати ударів по маршрутах перевезення зброї в Україні – Пентагон

Марта Бондаренко редакторка стрічки
РФ спробує завдати ударів по маршрутах перевезення зброї в Україні – Пентагон

Сполучені Штати вважають, що Росія на території України обстрілюватиме маршрути, які використовуються для постачання зброї.

Про це повідомляє телеканал CNN із посиланням на високопосадовця з Пентагону.

За словами чиновника, російські сили нечасто завдавали ударів по цілях, що рухаються, як-от колони або залізничні ешелони, але вони можуть спробувати зруйнувати мости, дороги та колії, якими в країні перевозитимуть зброю і боєприпаси.

У Пентагоні вважають, що навіть якщо окупаційним військам щось і вдасться зробити, то повністю зупинити постачання не вдасться – просто надто багато перевозиться озброєння.

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Зазначимо, що США та країни-партнери поставили в Україну майже 70 000 одиниць протитанкової та бронебійної зброї, зокрема Javelins, NLAW, RPG та багато іншого.

Передали в Україну близько 30 000 зенітних ракет, таких як Stinger, і близько 7 000 пускових установок для цього виду зброї.

США та НАТО раніше заявили, що українські сили дуже ефективно використали ці системи, щоб уповільнити, а в деяких регіонах і зупинити російське військове вторгнення.

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Частиною цього успіху стала адаптація України до децентралізованого командування та управління, яке дає змогу молодшим командирам приймати важливі рішення на полі бою без дозволу вищих органів, сказав чиновник Пентагону.

При цьому представник міноборони США попередив, що Росія, як і раніше, зберігає перевагу у військових технологіях та загальній військовій могутності.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Японії вирішило надати Україні дрони, а також костюми та маски ядерного, біологічного та хімічного захисту.

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Джерело: CNN

Фото: Pixabay

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