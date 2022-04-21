Російське військове командування наказало вбити усіх військовополонених ЗСУ в районі Попасної, що на Луганщині.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Зазначається, що українська розвідка отримала аудіоперехоплення розмови окупантів, в якій йде мова про відповідний наказ.

– Це є відвертим воєнним злочином, порушенням міжнародного законодавства та ще одним яскравим прикладом, що армія Росії – це вбивці, гвалтівники та мародери й ніяким чином не військові, – йдеться у повідомленні ГУР МО.

У розвідці попередили, що воєнні злочини не мають терміну давності. Водночас там гарантували, що усі воєнні злочинці будуть справедливо покарані.

У відеофрагменті з перехоплення можна почути, як російські окупанти дають наказ на знищення усіх.

– Що я тобі можу сказати, для Чандера, старшого серед них залишити, решту відпустити назавжди. Назавжди відпустити. Щоб їх більше ніхто ніколи не бачив, включаючи рідних, – говорять окупанти на аудіоперехопленні.

Зазначимо, що третя Женевська конвенція регулює питання забезпечення прав військовополонених протягом усього періоду їх перебування у полоні. Система захисту військовополонених включає положення про порядок їх інтернування, їх права на приміщення, одяг і харчування, на виконання гігієнічних вимог і надання медичної допомоги, забезпечення релігійних прав, надання можливості для інтелектуальної та фізичної діяльності. Забороняються щодо полонених різні акти насильства і залякування та будь-яка дискримінація полонених. Вони мають право на повагу своєї особистості й честі.

Раніше Володимир Зеленський оголосив, що сучасні технології дозволяють знайти усіх російських військових, причетних до звірств на Київщині.