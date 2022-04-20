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Факти / Україна

У Бердянську заступником “мера” окупанти призначили двірника – ОВА

Марта Бондаренко редакторка стрічки
У Бердянську заступником “мера” окупанти призначили двірника – ОВА

У захопленому Бердянську, що у Запорізькій області, так званий мер Олександр Сауленко призначив своїм заступником Микиту Самойленка, який працює двірником місцевого комунального підприємства.

Про це йдеться у повідомленні Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА).

Самойленко є уродженцем курортного міста.

Зазначається, що після вторгнення російських окупантів чоловік свідомо перейшов на сторону ворога та погодився на співпрацю.

– До “призначення” працював двірником в КП БердянськЕкоТранс. Себе позиціює як творчу особистість. Стверджує, що бачить візерунки уві сні та розмовляє з камінням, – розповіли в ОВА.

У військовій адміністрації розповідають, що Самойленко став заступником так званого мера щодо питань архітектури.

Наразі він за вказівкою Сауленка займається підготовкою пам’ятних місць міста до святкування Дня перемоги 9 травня – прикрашає клумби та фарбує бордюри.

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Раніше очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна має широку агентурну мережу в Росії в низці секторів – політичного, військового та фінансового керівництва.

І саме це допомогло знищити російський десантний корабель у Бердянську.

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Фото: Depositphotos

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