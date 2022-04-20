У Європи нема майбутнього, де присутня путінська Росія – Подоляк

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має рацію – нав’язуваний російським диктатором Володимиром Путіним світоустрій неприйнятний, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву глави німецького уряду.

– У Європи немає варіантів майбутнього, у яких присутня путінська Росія. Ні бізнес, ні економіка, ні газові транзити не варті мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами, – написав він у Twitter.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України і закликав Путіна негайно вивести війська.