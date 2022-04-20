Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна

У Європи нема майбутнього, де присутня путінська Росія – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Канцлер Німеччини Олаф Шольц має рацію – нав’язуваний російським диктатором Володимиром Путіним світоустрій неприйнятний, заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи заяву глави німецького уряду.

– У Європи немає варіантів майбутнього, у яких присутня путінська Росія. Ні бізнес, ні економіка, ні газові транзити не варті мученицьких смертей тисяч людей від російських ракет і вічного страху перед варварами, – написав він у Twitter.

Напередодні канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Росія не повинна виграти війну проти України і закликав Путіна негайно вивести війська.

Читайте
Попри вичерпані можливості: Німеччина вивчає список запитаної Україною зброї

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Фото: Офіс президента

Теги: , , , , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка