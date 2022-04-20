В Ірпені біля військового шпиталю виявили потужну авіабомбу – мер

В Ірпені неподалік військового шпиталя виявили потужну авіаційну бомбу. Мешканців закликають виїхати з району до центру міста.

Про це у середу, 20 квітня, повідомив мер Ірпеня Олександр Маркушин.

– Терміново! Важливе повідомлення! В Ірпені в районі військового госпіталю виявлено потужну авіаційну бомбу. Вивезти її неможливо. Близько 16 години сапери її знешкоджуватимуть. Прошу всіх, хто зараз у мікрорайоні СМУ негайно перейти до центральної частини міста! – закликав Маркушин на своєму каналі в Telegram.

Він уточнив, що мікрорайоном проїжджатиме автомобіль Муніципальної варти з гучномовцем.

– Прошу не ігнорувати цей заклик. Авіабомба дуже сильна! Надайте інформацію рідним та близьким з Ірпеня! – заявив мер.

Водночас, пресслужба КМДА попередила жителів правого берега Києва, що вони можуть “почути гучний звук”.