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В Ірпені знешкодили потужну авіабомбу, жертв та постраждалих немає – мер

Анастасія Гевко редакторка стрічки
В Ірпені знешкодили потужну авіабомбу, жертв та постраждалих немає – мер

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що потужну авіабомбу, яку знайшли у районі військового шпиталю, вдалося знешкодити.

– Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв та руйнувань. Діти спрацювали дуже професійно! Дякуємо нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але ми маємо бути дуже обережними, – наголосив Маркушин у своєму каналі в Telegram у середу, 20 квітня.

Він уточнив, що вага цієї авіабомби – 250 кг.

До цього мер попередив мешканців Ірпеня про те, що о 16.00 буде знешкоджено потужну авіаційну бомбу біля військового шпиталю в Ірпені.

Він попросив мешканців триматися подалі від цього району.

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В Ірпені біля військового шпиталю виявили потужну авіабомбу – мер

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