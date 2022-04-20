Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що потужну авіабомбу, яку знайшли у районі військового шпиталю, вдалося знешкодити.

– Авіабомбу знешкоджено. На щастя, без жертв та руйнувань. Діти спрацювали дуже професійно! Дякуємо нашим саперам! Сподіваюся, більше не буде таких знахідок, але ми маємо бути дуже обережними, – наголосив Маркушин у своєму каналі в Telegram у середу, 20 квітня.

Він уточнив, що вага цієї авіабомби – 250 кг.

До цього мер попередив мешканців Ірпеня про те, що о 16.00 буде знешкоджено потужну авіаційну бомбу біля військового шпиталю в Ірпені.

Він попросив мешканців триматися подалі від цього району.