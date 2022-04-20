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Факти / Україна

Виглядає жалюгідно – Зеленський про показові дії окупантів на Півдні

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Володимир Зеленський

За 55 днів повномасштабної війни в Україні російським загарбникам вдалося перетягнути на свій бік “хіба що деяких маргіналів”.

На цьому під час свого звернення наголосив президент України Володимир Зеленський.

– На Півдні нашої країни окупанти намагаються демонструвати хоча б щось, що можна подати в Росії, як нібито готовність українців співпрацювати з російськими структурами. Виглядає це жалюгідно, – наголосив глава держави.

За його словами, причина криється в тому, що українці в усіх регіонах держави підтримують українську національну єдність та державність.

Президент України подякував жителям тимчасово окупованих Херсона, Каховки, Мелітополя та всіх інших громад за цю чітку позицію.

– Жодної співпраці з окупантами. Жодної підтримки колаборантів. Що більш принциповими ми та ви будемо, то швидше повернеться нормальне життя, – запевнив очільник країни.

Нагадаємо, що в Розівці Запорізької області російські окупанти під дулами автоматів змусили людей проголосувати на референдумі.

Друкують загарбники “бюлетені” для так званого референдуму і в типографії Нової Каховки Херсонської області.

Провести псевдореферендум в регіоні окупанти планують із 1 до 10 травня.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 56-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Фото: Офіс президента

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