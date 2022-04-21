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Факти / Світ

Байден оголосив про нову програму для українських біженців, які хочуть переїхати до США з Європи

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Джо Байден

Президент США Джо Байден заявив, що оголошує нову програму для охочих переїхати до Штатів із Європи українців.

– Я оголошую про нову програму Об’єднаємось за Україну, яка дозволить українцям, які шукають притулку, приїжджати прямо з Європи до Сполучених Штатів. Ця нова програма гуманітарного умовно-дострокового звільнення доповнить існуючі правові шляхи, доступні для українців, включаючи імміграційні візи та оформлення біженців, – повідомив Байден.

За його словами, це буде доцільним каналом для безпечної легальної міграції з Європи до США для українців.

Американський президент підкреслив, що у цих мігрантів має бути спонсор із США, включаючи сім’ю чи неурядову організацію.

– Ця програма буде швидкою, вона буде оптимізована та забезпечить виконання Сполученими Штатами своїх зобов’язань перед народом України та відсутність необхідності перетину нашого південного кордону, – повідомив Байден.

Він додав, що таким чином США надсилають президенту РФ Володимиру Путіну сигнал про єдність з Україною та іншими союзниками, про те, що йому “ніколи не вдасться домінувати та окупувати всю Україну”.

Водночас, у Міністерстві внутрішньої безпеки США повідомили, що українським вимушеним переселенцям дозволять перебувати в країні до двох років.

Там уточнили, що такий дозвіл залишиться чинним лише в тому випадку, якщо ці люди зможуть підтвердити наявність у країні особи, яка готова надавати їм фінансову підтримку, а також за дотримання низки інших умов для в’їзду.

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Фото: Depositphotos

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