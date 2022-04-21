Битва за Донбас: скільки цивільних постраждали 20 квітня

Упродовж 20 квітня росіяни поранили п’ятьох мирних жителів Донецької області.

Троє людей постраждали в Мар’їнці та двоє – у Вугледарі.

Цього ж дня обласній владі вдалося уточнити інформацію щодо двох загиблих раніше в Павлівці та ще трьох поранених у Краматорську, Маріуполі та Лимані.

Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримала одна людина, поранена на Луганщині.

– Нині неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі. Кожен росіянин відповість за свої злочини на українській землі! – запевнив очільник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Нагадаємо, що російські загарбники основні зусилля зосереджують на захопленні Маріуполя Донецької області.

Минулої доби ворог продовжував штурмові дії в районі заводу Азовсталь, Мар’їнки, Рубіжного та Сєвєродонецька.

Загалом же на Донецькому напрямку російські окупанти обстрілюють передові позиції українських захисників, намагаючись відшукати слабкі місця в обороні по всій лінії зіткнення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Павло Кириленко