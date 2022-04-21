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Факти / Україна

Гарячі обіди, кімнати для дітей: як працює Центр для українських біженців у Варшаві

Вікторія Яснопольська журналістка розділу Здоров’я
українці в польші

Виставковий центр Ptak Warsaw Expo у Варшаві сьогодні переобладнаний у величезний, але разом з тим комфортний і зручний пункт для прийому українських біженців, які рятуються від бомбардувань в охопленій війною батьківщині.

В одному із залів розташоване табло, на якому відзначені країни, в які можуть поїхати українці. Тут же є можливість отримати документи, зробити щеплення, полікувати домашнього улюбленця.

В іншому корпусі створені всі умови, щоб спокійно переночувати, поїсти і помитися.

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Пропускна спроможність центру – 12 тис. осіб одночасно. Людей годують: перекус можна брати постійно + триразове гаряче харчування.

В облаштованій дитячій кімнаті працюють волонтери-аніматори.

Крім базової гігієни, є ще книги, одяг, підгузки. Облаштована навіть умовна лікарня, з каретами швидкої та реанімацією. Волонтери розповідають, що там навіть приймали пологи.

У цей центр в основному прибувають зі Львова. Автобусні рейси частково фінансуються поляками, частково – Фондом вільних і небайдужих.

Центр має партнерство з 11 країнами Європи, які приймають наших громадян.

Джерело: Україна оперативно

Фото: Ірина Озимок

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