Карта бойових дій на 21.04.2022 – ситуація на фронті

На 57-му добу повномасштабної війни в Україні армія РФ намагається продовжувати наступальні дії у Східній операційній зоні, щоб встановити повний контроль над територією Донецької та Луганської областей.

Карта бойових дій в Україні на 21.04.2022

Нині ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури по всій території України.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках противник активних дій не проводив.

Генеральний штаб Збройних сил України не виявив змін у стані та положенні угруповань військ.

На Слобожанському напрямку ворог нарощує системи технічного забезпечення, частково блокує та обстрілює Харків.

На Донецькому й Таврійському напрямках російські військові обстрілюють із артилерії всю лінію зіткнення.

Відкривають вогонь по позиціях українських військових загарбники й на Південнобузькому напрямку.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW