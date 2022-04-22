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Факти / Світ

Комісія ЄС закликала європейців працювати з дому, щоб зменшити залежність від палива РФ

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Євросоюз

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) та Комісія ЄС опублікували низку порад з енергозбереження, закликаючи громадян ЄС скоротити витрати електроенергії та зменшити залежність від палива з РФ.

Про це повідомляє CNN.

Як уточнюється, виконавчий директор МЕА Фатіх Біроль сказав, що “використання меншої кількості енергії – це конкретний спосіб допомогти українському народу та допомогти самим собі”.

Він додав, що запропоновані кроки можуть скоротити приплив грошей до російської армії та допомогти європейцям стати на шлях до більш чистої та стійкої планети.

Рекомендовані кроки включають: вимкнення опалення, використання меншої кількості кондиціонерів, роботу з дому та поїздки в офіс на громадському транспорті, коли це можливо.

Крім того повідомляється, що уряди можуть надавати “фінансові стимули”, знижуючи вартість проїзду і підтримуючи встановлення сонячних батарей.

Повідомляється, що якби такі дії були підтримані всіма громадянами Європейського Союзу, то це дозволило б заощадити “досить нафти, щоб заповнити 120 супертанкерів, і достатньо природного газу, щоб обігріти майже 20 млн будинків”.

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Фото: Depositphotos

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