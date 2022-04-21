На звільнених територіях бійці ТрО мають здати зброю до місць зберігання

Добровольці, які з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну взяли до рук зброю, у регіонах, які вже звільнено від російських загарбників, мають здати її до визначених місць зберігання, заявив командувач Сил ТрО Юрій Галушкін.

– Частина наших регіонів звільнена від окупантів, і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст та сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання, – наголосив він.

За його словами, цю зброю використовуватимуть для тренувань та за потреби видаватимуть для виконання завдань.

– Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога – російських військ, – заявив Галушкін у зверненні до добровольців ТрО.

Він також подякував добровольцям за службу, мужність та відданість.