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Факти / Україна

На звільнених територіях бійці ТрО мають здати зброю до місць зберігання

Валентина Летяк редакторка стрічки
український воїн

Добровольці, які з початком широкомасштабного вторгнення Росії в Україну взяли до рук зброю, у регіонах, які вже звільнено від російських загарбників, мають здати її до визначених місць зберігання, заявив командувач Сил ТрО Юрій Галушкін.

– Частина наших регіонів звільнена від окупантів, і там не ведуться бойові дії. На цих територіях потрібно виконувати завдання, пов’язані з відбудовою наших міст та сіл, відновлювати економіку, повертатися до роботи. Саме тому у цих регіонах час зосередити зброю у визначених місцях зберігання, – наголосив він.

За його словами, цю зброю використовуватимуть для тренувань та за потреби видаватимуть для виконання завдань.

– Ми будемо тримати порох сухим. Належне зберігання зброї дуже важливе, щоб у критичний момент нею можна було швидко скористатися і застосувати проти нашого ворога – російських військ, – заявив Галушкін у зверненні до добровольців ТрО.

Він також подякував добровольцям за службу, мужність та відданість.

– Ви робите неймовірну роботу, за яку вам вдячні Сили ТрО та ваші громади: несете службу на блокпостах, готуєте міста та об’єкти до оборони, берете участь у розмінуванні, виявленні диверсійних формувань, допомагаєте громадам долати наслідки руйнувань. Ви, добровольці, вже надали реальну допомогу ЗСУ, вивільнивши бойові підрозділи для виконання бойових завдань, – сказав командувач Сил ТрО.

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Джерело: Міноборони

Фото: Depositphotos

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