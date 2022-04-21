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Нові санкції Британії націлені на генералів РФ та осіб, які підтримують путінську армію – CNN

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Нові санкції Британії націлені на генералів РФ та осіб, які підтримують путінську армію – CNN

Британія заявила про нову хвилю антиросійських санкцій, спрямованих на генералів РФ, які вчиняють злочини на передовій, а також на приватних осіб та підприємства, які підтримують збройні сили президента Росії Володимира Путіна.

Про це із посиланням на МЗС Британії пише CNN.

– Порочність нападу Росії на народ України є очевидною для всіх. Вони навмисно завдають ударів по лікарнях, школах та транспортних вузлах у Маріуполі та за його межами – так само, як вони робили це у Чечні та Сирії. Британія непохитна у своїй підтримці України та притягненні до відповідальності Путіна та його режиму. Сьогоднішня нова хвиля санкцій б’є по генералах та оборонних компаніях, на руках яких кров, – зазначила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Так, уряд Британії ввів санкції у відповідь на агресивну війну РФ, що триває, в Україні проти наступних осіб:

  • Підполковник Азатбек Омурбеков, командувач російської армії, причетний до Бучанської різанини.
  • Генерал-полковник Андрій Сердюков, командувач ВДВ.
  • Генерал-майор Валерій Флюстіков, командувач Силами спеціальних операцій Росії.
  • Генерал-полковник Микола Богдановський, перший заступник начальника Генерального штабу Збройних сил Росії.
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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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