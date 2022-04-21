Британія заявила про нову хвилю антиросійських санкцій, спрямованих на генералів РФ, які вчиняють злочини на передовій, а також на приватних осіб та підприємства, які підтримують збройні сили президента Росії Володимира Путіна.

Про це із посиланням на МЗС Британії пише CNN.

– Порочність нападу Росії на народ України є очевидною для всіх. Вони навмисно завдають ударів по лікарнях, школах та транспортних вузлах у Маріуполі та за його межами – так само, як вони робили це у Чечні та Сирії. Британія непохитна у своїй підтримці України та притягненні до відповідальності Путіна та його режиму. Сьогоднішня нова хвиля санкцій б’є по генералах та оборонних компаніях, на руках яких кров, – зазначила міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Так, уряд Британії ввів санкції у відповідь на агресивну війну РФ, що триває, в Україні проти наступних осіб: