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Факти / Україна

Обстріли на Сході та Півдні: ситуація в регіонах України на 21 квітня

Тетяна Забожко редакторка стрічки
Втрати техніки РФ_знищена техніка Росії

Упродовж 20 квітня російські загарбники обстрілювали регіони на Сході та Півдні України.

Складна ситуація нині в Луганській області – тривають постійні обстріли та жорстокі позиційні бої в Попасній та Рубіжному. Значні руйнування в Рубіжному та Новодружеську.

У Донецькій області під обстрілами – уся лінія розмежування. На ранок ворог активізувався поблизу Мар’їнки та Новомихайлівки, проте ситуація під контролем Збройних сил України.

У Харківській області минулої доби інтенсивність обстрілів дещо зменшилась, а ніч минула значно спокійніше, ніж раніше. Однак на Ізюмському напрямку активні бої не припиняються.

На Херсонщині, навпаки, через окупацію ситуація в області стає дедалі критичнішою.

Вибухи та обстріли чутно в усіх районах, інфраструктура знищена, а інформація щодо поранених та постраждалих цивільних осіб досі не доступна.

Миколаїв зазнав ракетних ударів увечері 20 квітня. Вибухи лунали в центрі міста, де є лише приватні будинки.

Троє людей дістали поранень. Згодом один із постраждалих помер на операційному столі – врятувати його лікарям не вдалось.

Під сигнали повітряної тривоги минула ніч і в Дніпропетровській області. Ворог відкрив вогонь із Ураганів спершу по місту Зеленодольськ, а згодом і по селу Велика Костромка.

За останніми даними, люди від обстрілу не постраждали.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 57-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Генштаб ЗСУ

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