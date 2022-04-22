Митрополит Української православної церкви (Московського Патріархату) Онуфрій виступив з ініціативою провести хресну ходу до заводу Азовсталь у Маріуполі, щоб забрати звідти людей.

Про це йдеться у зверненні Онуфрія. Згодом митрополита УПЦ МП підтримала віцепрем’єр-міністр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук, яка висловила готовність іти разом з очільником Української православної церкви.

Так, 21 квітня Онуфрій заявив, що церква силами єпископату, духовенства, чернецтва та вірян готова організувати молитовну ходу з міста Оріхів (Запорізька область) до заводу Азовсталь у Маріуполі.

– З метою надання невідкладної допомоги та виведення мирних жителів. Також хода могла б вивезти поранених військових і забрати тіла загиблих, – сказав очільник УПЦ МП.

Ірина Верещук підтримала ініціативу митрополита Онуфрія, та додала, що з подібним проханням зверталась до Папи Римського.

– Якщо росіяни насправді відкриють гуманітарний коридор, щоби ми могли врятувати наших жінок, дітей та поранених, то ми готові йти туди разом із духовенством. Впевнена, що до цього приєднаються багато політиків, ви вже бачили заяву пана (Давида, – Ред.) Арахамії, – сказала міністерка Верещук.

Вона зазначила, що наразі Росія не робить нічого, щоб сприяти евакуації, а лише зриває гуманітарні коридори з блокадного Маріуполя.

Раніше Ірина Верещук повідомляла, що РФ підриває роботу гуманітарних коридорів з блокадного Маріуполя, зобов’язання щодо яких були взяті російською стороною під час переговорів з Україною. Крім того, російська сторона блокує зв’язок у місті на Азові напередодні оголошень про евакуацію.

Фото: УПЦ МП

Джерела: УПЦ МП, РБК-Україна