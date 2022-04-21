Подоляк розповів про “досягнення” Росії за майже два місяці війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив, які “досягнення” отримала Росія майже за два місяці війни з Українською державою.
Про це він написав у повідомленнях, опублікованих на його сторінці у Twitter у четвер, 21 квітня.
Так, серед перерахованих Подоляком кремлівських досягнень:
- Україна об’єднана як ніколи.
- Захід консолідований.
- Проросійські лобісти не мають майбутнього.
- Північний потік-2 закрито назавжди.
- Економіка Росії пробиває дно.
- Російські війська зазнають тисячних втрат.
Радник голови ОП додав, що розв’язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як улаштований світ у 2022 році.
– Російська влада провела майстер-клас з багатоходівок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція, – резюмував Михайло Подоляк.