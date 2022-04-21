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Факти / Світ

Подоляк розповів про “досягнення” Росії за майже два місяці війни

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Михайло Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив, які “досягнення” отримала Росія майже за два місяці війни з Українською державою.

Про це він написав у повідомленнях, опублікованих на його сторінці у Twitter у четвер, 21 квітня.

Так, серед перерахованих Подоляком кремлівських досягнень:

  1. Україна об’єднана як ніколи.
  2. Захід консолідований.
  3. Проросійські лобісти не мають майбутнього.
  4. Північний потік-2 закрито назавжди.
  5. Економіка Росії пробиває дно.
  6. Російські війська зазнають тисячних втрат.

Радник голови ОП додав, що розв’язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як улаштований світ у 2022 році.

– Російська влада провела майстер-клас з багатоходівок, або як переграти в шахи самих себе. Як наслідок – повна політична та економічна ізоляція, – резюмував Михайло Подоляк.

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Фото: Офіс президента

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