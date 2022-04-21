Подоляк розповів про “досягнення” Росії за майже два місяці війни

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк оцінив, які “досягнення” отримала Росія майже за два місяці війни з Українською державою.

Про це він написав у повідомленнях, опублікованих на його сторінці у Twitter у четвер, 21 квітня.

Так, серед перерахованих Подоляком кремлівських досягнень:

Україна об’єднана як ніколи. Захід консолідований. Проросійські лобісти не мають майбутнього. Північний потік-2 закрито назавжди. Економіка Росії пробиває дно. Російські війська зазнають тисячних втрат.

Радник голови ОП додав, що розв’язавши цю війну, Кремль показав, що зовсім не розуміє, як улаштований світ у 2022 році.