Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіStop the war (NFT)Війна в УкраїніНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 56 день війни
Вбили Вбили
205 дітей
Поранили Поранили
>373 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
2 072 дорослих
Факти / Україна

Росія додала 17 батальйонно-тактичних груп в Україні за останній тиждень – CNN

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Росія додала 17 батальйонно-тактичних груп в Україні за останній тиждень – CNN

Росія додала 17 батальйонно-тактичних (БТГ) в Україну за останній тиждень та ще чотири БТГ лише за останні 24 години, повідомив у середу високопоставлений представник міністерства оборони США.

Загалом, за оцінками США, зараз на території України перебуває 82 БТГ.

За словами чиновника, із чотирьох доданих за останню добу БТГ три пішли на схід у район Донбасу.

Ці БТГ не обов’язково всі просто солдати піхоти. За словами чиновника, вони функціонально злагоджені.

– Також важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонних тактичних груп, ми схильні думати про них, і я думаю, що ми всі звикли говорити про них, ніби вони всі піхота або щось таке. Це не так, вони функціонально злагоджені: піхотні, артилерійські, бронетанкові, механізовані. Отже, я не знаю, яка тут суміш, — додав чиновник.

Читайте
В Міноборони назвали причини, чому Захід почав масово постачати зброю Україні

Related video
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка