Росія додала 17 батальйонно-тактичних груп в Україні за останній тиждень – CNN

Росія додала 17 батальйонно-тактичних (БТГ) в Україну за останній тиждень та ще чотири БТГ лише за останні 24 години, повідомив у середу високопоставлений представник міністерства оборони США.

Загалом, за оцінками США, зараз на території України перебуває 82 БТГ.

За словами чиновника, із чотирьох доданих за останню добу БТГ три пішли на схід у район Донбасу.

Ці БТГ не обов’язково всі просто солдати піхоти. За словами чиновника, вони функціонально злагоджені.

– Також важливо пам’ятати, що деякі з цих батальйонних тактичних груп, ми схильні думати про них, і я думаю, що ми всі звикли говорити про них, ніби вони всі піхота або щось таке. Це не так, вони функціонально злагоджені: піхотні, артилерійські, бронетанкові, механізовані. Отже, я не знаю, яка тут суміш, — додав чиновник.