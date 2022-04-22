Росія не обмежиться Донбасом, у неї далекоглядні плани – Маляр

Активізація російських регулярних військ на Донбасі не означає, що РФ “обмежиться” лише цими територіями.

Про це ввечері 21 квітня в ефірі національного телемарафону заявила заступниця глави Міноборони України Ганна Маляр. Такі висновки можна зробити, судячи з тактики, яку рашисти взяли на озброєння.

– Російські війська не збираються припиняти війну, і це видно по всій тактиці та стратегії, яку вони використовують. Вони не змогли завоювати нас швидко, вони налаштувалися робити це довго. Те, що вони зараз активізувалися на Сході України, це не означає, що Сходу їм буде достатньо. У них далекоглядні плани, – зазначила Ганна Маляр.

За словами заступниці міністра оборони, путінські загарбники свідомо відмовляються від так званого класичного захоплення територій. Цілком можливо, що у планах рашистів – війна з європейськими державами.

– Якщо ми проаналізуємо, яким чином вони знищують наші міста і фактично стирають їх з лиця землі, то постає питання: навіщо вони це роблять? Якщо захоплювати територію, то важливо все ж таки зберігати інфраструктуру, щоб можна було нею користуватися. Одна із гіпотез – вони це руйнують, бо їм не потрібна ця інфраструктура і оце класичне захоплення територій. Можливо, вони готуються до війни уже з європейськими країнами, і Україна їм потрібна як плацдарм.

Саме це, окрім помсти українському народу, і рухає Путіним: на думку Ганни Маляр, такі дії російських військ можуть означати бажання просуватися далі до Європи.